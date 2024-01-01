Сбивший четырёх женщин на остановке в Перми пенсионер вышел по УДО Сергея Ощепкова осудили за смертельное ДТП на площади Карла Маркса на 3,5 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пенсионер МВД Сергей Ощепков, который больше двух лет назад стал виновником резонансного ДТП в Перми, добился условно-досрочного освобождения из ИК-37 в Чусовом.

Как сообщает Properm.ru, его освободили за примерное поведение и успешное обучение новой профессии в поселении при колонии.

Напомним, в марте 2023 года Свердловский районный суд Перми приговорил Ощепкова к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. При этом гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретить управлять транспортными средствами на два года.

В ходе суда потерпевшая 32-летняя пермячка запросила 2,5 млн руб. компенсации, а семьи двух погибших женщин — по 500 тыс. руб. По данным портала, осуждённый не торопится выплачивать им компенсации морального вреда. После вступления в силу приговора он начал выплачивать родственникам погибших и пострадавшим незначительные суммы.

Резонансное ДТП произошло 24 сентября 2022 года, когда 70-летний водитель Nissan Qashqai Сергей Ощепков на скорости врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса». В результате погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 г.р., ещё одна, 1990 г.р., получила серьёзные травмы. Смертельное ДТП случилось в 9:55, когда водитель иномарки при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением.

Позже в пресс-службе краевой полиции сообщили, что водителю стало плохо за рулём. Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя не было.

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