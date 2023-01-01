Водителю, сбившему четырёх женщин на остановке в Перми, грозит пять лет колонии Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД России по Пермскому краю

В Свердловском районном суде Перми продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионера — водителя иномарки, ставшего виновником ДТП на площади Карла Маркса в сентябре 2022 года. 70-летний шофёр Nissan Qashqai на скорости врезался в остановку. В результате погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 г.р., ещё одна 1990 г.р. получила серьёзные травмы.

Как сообщает properm.ru, гособвинение потребовало для шофёра наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запрета управлять транспортными средствами два года.





Кроме того, потерпевшая 32-летняя пермячка запросила 2,5 млн руб. компенсации. А семьи двух погибших женщин — по 500 тыс. руб..





Напомним, 24 сентября прошлого года в 9:55 водитель автомобиля Nissan Qashqai при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса», где стояли несколько человек.





Позже в пресс-службе краевой полиции сообщили, что водителю стало плохо за рулём. Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя не было.

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