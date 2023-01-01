Максим Артамонов В Перми на три года осудили водителя, сбившего четырёх женщин на площади Карла Маркса ДТП произошло осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми приговорил пенсионера Сергея Ощепкова, который устроил ДТП на площади Карла Маркса осенью прошлого года, к трём годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Об этом сообщает Properm.ru

Гособвинение просило суд назначить Ощепкову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретить управлять транспортными средствами на два года.

Кроме того, потерпевшая 32-летняя пермячка запросила 2,5 млн руб. компенсации, а семьи двух погибших женщин — по 500 тыс. руб.

Напомним, 24 сентября 2022 года 70-летний водитель Nissan Qashqai Сергей Ощепков на скорости врезался в остановку общественного транспорта «Площадь Карла Маркса» . В результате погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 г.р., ещё одна 1990 г.р. получила серьёзные травмы. Смертельное ДТП случилось в 9:55, когда водитель иномарки при повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не справился с управлением.

Позже в пресс-службе краевой полиции сообщили, что водителю стало плохо за рулём. Как показала экспертиза, алкоголя в крови водителя не было.

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