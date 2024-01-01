В пермской школе ещё один класс закрыли на карантин из-за пневмонии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным на 25 ноября, в Перми на карантин из-за заболеваемости пневмонией закрыли ещё один класс. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на городской департамент образования.

При этом школа, в которой ввели такие ограничения, не называется

Ранее в связи с пневмонией закрыли на карантин два класса в школах Перми. Кроме того, в ноябре отмечают рост заболеваемости ОРВИ. По этой причине на карантин отправили две группы в двух детских садах, а также 16 классов в восьми школах.

Как ранее писал «Новый компаньон», за прошлую неделю на карантин закрылись 41 группа в детских садах и 42 класса в школах региона. Такие данные озвучила заместитель начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.

Из-за ОРВИ на дистант перешёл также Пермский институт культуры.

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