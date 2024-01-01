Два класса в школах Перми закрыли на карантин из-за пневмонии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Классы в двух школах Перми временно закрыли из-за случаев пневмонии. Об этом сообщает сайт perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования городской администрации.

Всего на карантине находятся два класса, где зафиксировано заболевание у пяти учеников.

«На 19 ноября в лицее № 3 зарегистрированы два случая пневмонии в одном классе, а в школе «Дуплекс» — три случая в одном классе», — уточнили в департаменте.

В мэрии отметили, что согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России (№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»), карантин вводится в классе при обнаружении двух и более случаев пневмонии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае возобновился рост заболеваемости ОРВИ. За неделю с 11 по 17 ноября в регионе зарегистрировано 14 364 случая острой респираторной вирусной инфекции, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущей неделей. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди пациентов с симптомами ОРВИ выявлены исключительно вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирус и аденовирус.

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