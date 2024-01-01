В Прикамье возобновился рост заболеваемости ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 11 по 17 ноября в Пермском крае зарегистрировано 14 364 случая заболевания ОРВИ, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее, напомним, несколько недель подряд заболеваемость ОРВИ в регионе падала.

Согласно данным лабораторного мониторинга, среди пациентов с симптомами ОРВИ выявлены исключительно вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирус и аденовирус.

За последнюю неделю также выявлено 745 случаев коронавирусной инфекции (28,6 на 100 тыс. населения). В Перми за это время зарегистрировано 374 случая, что составляет 50,2% от общего числа заболевших. В структуре анализов, проведённых в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора, в 100% случаев подтверждён вариант вируса «омикрон».

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