Александра Пермякова В школах Прикамья 42 класса закрылись на карантин Кроме классов, закрыта 41 группа в детсадах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На карантин за прошлую неделю закрылись 41 группа в детских садах и 42 класса в школах. Об этом «Вестям» сообщила зам. начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.

Группы в детсадах и классы в школах закрываются на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями. Из-за ОРВИ классы или группы закрываются на карантин, если заболели 20% детей. При пневмонии класс отправляется на карантин при двух и более заболевших.









«Ведомости» сообщали в начале ноября, что минимум в 16 российских субъектах учащихся школ перевели на дистанционный режим обучения из-за внебольничной пневмонии. Это следовало из сообщений региональных правительств, министерств образования, управлений Роспотребнадзора и СМИ.

В России отмечалась тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, есть групповые очаги в детских организованных коллективах, сообщил представитель пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Основным возбудителем заболевания является микоплазма.

Данные о количестве заболевших внебольничной пневмонией в регионе публикуют не все региональные службы Роспотребнадзора, заметили в издании. Ранее Роспотребнадзор сообщал о возобновлении роста заболеваемости ОРВИ в середине ноября. Но эпидемический порог, по словам сотрудников ведомства, ещё не достигнут.

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