Студентов Пермского института культуры перевели на дистант из-за ОРВИ
Они пробудут на удалёнке до особого распоряжения ректора вуза
С 25 ноября в Пермском государственном институте культуры (ПГИК) образовательный процесс проходить в дистанционном формате. Такое решение руководство вуза приняло в связи с высокими показателями заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Как сообщает Properm, на удалёнке студенты будет учиться до особого распоряжения ректора вуза Людмилы Дробышевой-Разумовской. Возвращение с дистанта будет зависеть от количества заболевших.
Напомним, в Пермском крае возобновился рост заболеваемости ОРВИ. С 11 по 17 ноября было зарегистрировано 14 364 случая острой респираторной вирусной инфекции, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущей неделей. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди пациентов с симптомами ОРВИ выявлены исключительно вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирус и аденовирус.
Из-за случаев пневмонии в Перми временно закрыли два класса в лицее №3 и в школе «Дуплекс».
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