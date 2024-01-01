Студентов Пермского института культуры перевели на дистант из-за ОРВИ Они пробудут на удалёнке до особого распоряжения ректора вуза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 ноября в Пермском государственном институте культуры (ПГИК) образовательный процесс проходить в дистанционном формате. Такое решение руководство вуза приняло в связи с высокими показателями заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщает Properm, на удалёнке студенты будет учиться до особого распоряжения ректора вуза Людмилы Дробышевой-Разумовской. Возвращение с дистанта будет зависеть от количества заболевших.

Напомним, в Пермском крае возобновился рост заболеваемости ОРВИ. С 11 по 17 ноября было зарегистрировано 14 364 случая острой респираторной вирусной инфекции, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущей неделей. Согласно данным лабораторного мониторинга, среди пациентов с симптомами ОРВИ выявлены исключительно вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирус и аденовирус.

Из-за случаев пневмонии в Перми временно закрыли два класса в лицее №3 и в школе «Дуплекс».

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