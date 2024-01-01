Зарина Ситдикова Избивший гулявшего во дворе подростка житель Перми предстанет перед судом Инцидент произошёл минувшим летом в ЖК «Авиатор» Поделиться Твитнуть

Житель Перми, напавший на гуляющего с собакой 14-летнего подростка, предстанет перед судом. В отношении 28-летнего обвиняемого завершено расследование уголовного дела. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале августа в жилом комплексе «Авиатор» нетрезвый мужчина избил подростка. Мальчик шёл по ул. Холмогорской со своим питомцем и посмотрел в сторону автомобиля обвиняемого, из которого доносилась громкая музыка. Мужчине это не понравилось, он начал выкрикивать оскорбления в адрес ребёнка. В ответ на это подросток покрутил пальцем у виска.

Это разозлило обвиняемого, и он, по данным следствия, напал на мальчика и нанёс ему менее 5 ударов руками по голове. Мужчина удерживал ребёнка за шею, одежду, а также оставил у него кровоподтёк на лице.

О случившемся стало известно от матери подростка. После публикаций в СМИ произошедшим заинтересовались в СК, в том числе глава ведомства Александр Бастрыкин. Следственным отделом по Свердловскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено для рассмотрения в суд.

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