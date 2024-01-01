Зарина Ситдикова

В Перми по факту избиения подростка пьяным мужчиной возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

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следственный комитет

  perm.sledcom.ru

Следственным отделом по Свердловскому району Перми возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении 14-летнего подростка в жилом комплексе «Авиатор». Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следкома, указание о возбуждении дела было дано главой регионального ведомства Денисом Головкиным. Он поставил ход расследования на контроль. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 12 августа в ЖК «Авиатор» нетрезвый мужчина избил подростка, который выгуливал собаку. Подозреваемому не понравилось, как мальчик посмотрел на него, когда он сидел в автомобиле и громко слушал музыку. После этого мужчина начал оскорблять ребёнка, а тот в ответ покрутил у виска. Разъярённый этим взрослый напал на мальчика и ударил его несколько раз по лицу. Произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

По данным матери ребёнка, она обратилась в полицию, но в приёме заявления ей отказали, объяснив тем, что нарушитель отделается только административным штрафом. В связи с этим женщина решила обнародовать информацию о происшествии в соцсетях и СМИ.

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