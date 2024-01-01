В Перми пьяный мужчина избил 14-летнего подростка Поделиться Твитнуть

кадр с камер наблюдения, на котором мужчина выясняет отношения с несовершеннолетним

В понедельник, 12 августа, в жилом комплексе «Авиатор» (Свердловский район Перми) нетрезвый мужчина избил подростка, который выгуливал собаку. О происшествии пишет Properm.ru.

Мальчик проходил мимо автомобиля, из которого звучала громкая музыка, в то время как его владелец выпивал внутри. Подросток посмотрел в сторону машины. Это не понравилось мужчине, и он начал выкрикивать оскорбления в адрес ребёнка.

В ответ мальчик лишь покрутил пальцем у виска, что ещё больше разозлило пьяного водителя. Мужчина выбежал из автомобиля и атаковал подростка, ударив его не менее 15 раз по лицу.

Мать пострадавшего сама выяснила все подробности, собрав записи с камер наблюдения и показания свидетелей. Она обратилась в полицию, но там ей сообщили, что для нападавшего самым серьёзным наказанием будет административный штраф.

Пермячка привлекла к случившемуся СМИ и настаивает на привлечении нападавшего к ответственности.

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