Глава СК заинтересовался избиением 14-летнего подростка в Перми Александр Бастрыкин ждёт доклад о расследовании уголовного дела Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростка в Перми. Это сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», 12 августа в жилом комплексе «Авиатор» нетрезвый мужчина избил подростка, который выгуливал собаку. Мальчик проходил мимо автомобиля, из которого звучала громкая музыка, в то время как его владелец выпивал внутри. Подросток посмотрел в сторону машины. Это не понравилось мужчине, и он начал выкрикивать оскорбления в адрес ребёнка.

В ответ мальчик лишь покрутил пальцем у виска, что ещё больше разозлило пьяного водителя. Мужчина выбежал из автомобиля и атаковал подростка, ударив его не менее 15 раз по лицу.

Мать обратилась в полицию.

По факту совершения хулиганских действий в отношении ребёнка следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.