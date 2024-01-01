Главный финансовый документ Прикамья рассмотрят во втором чтении 28 ноября Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 28 ноября обсудят во втором чтении проект бюджета на ближайшие три года, итоги работы Молодёжного парламента и проект научно-технологического развития региона. Об этом сообщил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих.

Проект главного финансового документа региона получил одобрение в первом чтении, профильная рабочая группа учла предложенные поправки и подготовила проект бюджета на 2025-2027 годы ко второму чтению. Так, по итогам доработки, доходы на 2025 год было предложено увеличить на 3,2 млрд руб. — до 244,4 млрд руб., объём расходов вырос на 3,3 млрд руб., до 271,5 млрд руб.

Были учтены поступление 684,3 млн руб. из федерального бюджета на поддержку программы комфортной городской среды и предложение губернатора об увеличении резервного фонда на 1,1 млрд руб., в том числе для помощи участникам СВО. Некоторые муниципалитеты отказались от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в пользу дополнительных нормативных отчислений по налогу на доходы физлиц, их поддержка была увеличена на 963,6 млн руб.

Кроме того, Пермский край вошёл в число регионов, которые получат средства на создание производства беспилотных авиационных систем в рамках нацпроекта на условиях софинансирования. Из регионального бюджета будет выделено 4%, из федерального — 552,8 млн руб. Всего на создание НПЦ испытаний и компетенций в области развития технологий БАС «Парма-БАС» будет направлено 575,9 млн руб.

«Реализация масштабного проекта на территории региона подтвердит его статус как одного из ключевых центров оборонно-промышленного комплекса страны. Развитие беспилотных авиасистем доказало свою эффективность не в теории, а на боевой практике. Уверен, прикамцы достойно справятся с поставленной задачей и внесут значимый вклад в достижение целей СВО», — прокомментировал Валерий Сухих.

Также в ходе заседания будет принято решение о наделении полномочиями Молодёжного парламента Прикамья седьмого состава. Председатель шестого состава Арсений Коротовских представит доклад об итогах работы органа в течение последних 2,5 лет. Новый состав приступит к своей работе уже в декабре.

Депутаты утвердят лауреатов в сфере науки, культуры и искусства, рассмотрят кандидатуры на звание «Почётный гражданин Пермского края». Дмитрий Махонин предложил удостоить этой награды за значительные заслуги в развитии здравоохранения региона главного врача краевого онкологического диспансера Зинаиду Aкишину, а за значительные заслуги в развитии paкeтнo-кocмичecкoй промышленности — генерального директора завода «Maшинocтpoитeль» Владимира Лoмaeва.

Краевое правительство представит проект комплексной государственной программы региона «Научно-технологическое развитие Пермского края», которая вступит в силу с 1 января 2025 года. Решения сформированы по каждому из направлений включая развитие научной и образовательной инфраструктуры, разработку инновационных технологий и высокотехнологичной продукции, подготовку высококвалифицированных кадров. Это позволит обеспечить устойчивое развитие высокотехнологичных отраслей в Прикамье.

В рамках «правительственного часа» министр строительства Артём Габдрахманов расскажет о реализации мероприятий по переселению жителей региона для создания условий комфортного проживания. О работе Пермского УФАС расскажет руководитель ведомства Александр Плаксин. Глава ТУ Росимущества Елена Миронова представит информацию о деятельности ведомства в регионе.

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