Алёна Бронникова В проекте бюджета Прикамья на 2025 год учтут федеральную субсидию на развитие БПЛА Для реализации проекта предоставлено почти 576 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Профильная рабочая группа Законодательного собрания Пермского края завершила работу над проектом регионального бюджета на 2025-2027 годы. Парламенту рекомендовано принять законопроект во втором чтении.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, на заседании рабочей группы с докладом выступила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор. Она представила предложение губернатора Дмитрия Махонина о внесении поправки в бюджет на 2025 год, согласно которой предлагается предусмотреть средства на субсидию АНО «НОЦ» для создания научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БПЛА «Парма-БАС» в размере 575,9 млн руб.

Из бюджета РФ для реализации федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и их комплектующих» в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» Прикамью было выделено 552,8 млн руб. Ещё 23 млн в виде безвозмездных поступлений были предоставлены АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь».

Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов во втором чтении планируется рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента 28 ноября. В октябре документ был принят в первом чтении.

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