Алёна Бронникова Парламент Прикамья принял проект бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении Поправки к документу подготовят до 5 ноября Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении. Главный финансовый документ региона был рассмотрен на пленарном заседании 24 октября.

Согласно представленному минфином докладу, доходы бюджета на 2025 год прогнозируются в размере 241,1 млрд руб. (на 11,8% выше утверждённого объёма в 2024 году), в 2026 году — 243,7 млрд руб., в 2027-м — 252,7 млрд руб. Большая часть доходов (90%) составляют собственные налоговые и неналоговые поступления, рост по которым пронозируется на 13,4% к утверждённому бюджету текущего года.

Плановый объём расходов в 2025 году составляет 268,2 млрд руб. (+113%), на 2026-й — 269,5 млрд руб., на 2027-й — 271,6 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году сложится в сумме 27,1 млрд руб., что составит 10% от объёма собственных доходов. Основной объём средств будет направлен на финансирование социальных программ.

По итогам рассмотрения документ был поддержан в первом чтении. Для подготовки документа ко второму чтению, которое состоится в ноябре, создана рабочая группа. Поправки должны быть внесены до 5 ноября.

В октябре по проекту краевого бюджета состоялись публичные слушания. Затем документ был рассмотрен и поддержан на всех комитетах заксобрания.

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