Алёна Бронникова Финансовые приоритеты Бюджет Прикамья сохранит социальную направленность Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Законодательном собрании Пермского края 15 октября состоялись публичные слушания по проекту закона о региональном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Участникам представили основные параметры главного финансового документа и основные направления расходов.

Напомним, в начале октября Дмитрий Махонин представил жителям Прикамья проект бюджета Пермского края на 2025—2027 годы. В своём выступлении глава региона рассказал о том, как формируется бюджет региона. 60% собственных доходов составляют налоги промышленных предприятий и МСП, 34% — налоги физических лиц, в том числе от работников промпредприятий и МСП.

«Промышленность развивается, растёт прибыль предприятий и зарплаты жителей — а значит, растут и доходы бюджета. Основными направлениями расходов стали здравоохранение, социальная поддержка прикамцев, развитие образования, сферы ЖКХ, спорта, а также поддержка промышленности и бизнеса», — подчёркивал губернатор.

Бюджетная политика в ближайшие три года сохранит свою социальную направленность, а также вектор на обеспечение жителей необходимыми условиями для самореализации. Приоритетными остаются отрасли здравоохранения и образования, развития инфраструктуры, поддержки семьи, промышленности и малого и среднего предпринимательства.

Как подчеркнул спикер краевого парламента Валерий Сухих, расходная часть бюджета учитывает все обязательства региона перед жителями: «Многовекторная система социальной поддержки Прикамья защищена законом и обеспечена финансированием. Все расходные обязательства региона, связанные с поддержкой семей, участников СВО, врачей и учителей, а также других жителей края, учтены в проекте бюджета на следующие три года».

Основные параметры

Согласно данным краевого минфина, в 2025 году объём доходов составит 241 млрд руб.

В 2026 году объём поступлений в краевой бюджет запланирован в размере 244 млрд руб., а в 2027-м — 253 млрд руб.

Расходы краевой казны в 2025 году запланированы в объёме 268,2 млрд руб., в 2026 году — 269,5 млрд руб., в 2027-м — 271,6 млрд руб. Дефицит бюджета в 2025 году сложится на уровне 27,1 млрд руб. (10% от объёма собственных доходов), в 2026-м — 25,7 млрд руб. (9%), в 2027-м — 18,9 млрд руб. (7%). Размер госдолга сохранится на безопасном уровне, на 1 января 2026 года показатель составит 58,7 млрд руб., или 27,5% от объёма собственных доходов. При этом будут приниматься все возможные меры по его минимизации.

Значительный объём средств предусмотрен на предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления — более 32% от общего объёма. Одним из принципов формирования данной статьи расходов стало стимулирование муниципалитетов к развитию налогового экономического потенциала, в том числе к росту численности самозанятых граждан и налоговых доходов.

В рамках поддержки крупных промышленных предприятий и МСП в Прикамье пролонгируются меры поддержки организаций, заинтересованных во вложениях в модернизацию производств, внедрение новых технологий, заботу о сотрудниках и развитие образовательных учреждений. Также прорабатывается механизм, который позволит присваивать статус приоритетных проектам строительства жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Директор ООО Научно-производственная «Камская химическая компания» Ирина Южанинова отметила, что бюджет составлен грамотно и рационально, значительный объём средств направлен как на социальную и инфраструктурную среду, так и на развитие бизнеса в регионе.

«Рост МСП — это всегда уплаченные налоги, по примеру этого года, оказанные меры поддержки возвращаются в виде налогов в большем объёме практически в шесть раз. Немаловажно, что бюджет также предусматривает не только льготные кредиты, но и нефинансовые меры поддержки — проведение мероприятий и форумов. В среде предпринимателей мы часто говорим: дайте нам коммуникационную площадку, и мы сделаем всё сами — договоримся, найдём партнёров, клиентов, поэтому эта мера тоже очень важна, и хорошо, что она в бюджете преду­смотрена», — поделилась Ирина Южанинова.

Социальная защита и здравоохранение

На социальные программы в проекте бюджета предусмотрено почти 70% расходов. В сфере здравоохранения и социальной политики в 2025—2027 годах продолжится реализация госпрограмм, которые ориентированы на стабилизацию численности населения, рост продолжительности жизни и благосостояния. На меры поддержки для семей с детьми, отдельных категорий граждан и лиц с особыми потребностями из краевой казны планируется выделить 195 млрд руб.

С января 2025 года для матерей-студенток введут единовременные выплаты на рождение детей в сумме 134,6 тыс. руб. Аналогичная поддержка предусмотрена для жён участников СВО. По программе «Молодая семья» планируется удвоить выплату при рождении ребёнка в течение двух лет, а при рождении ещё одного — предоставить выплату в размере 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья. На жильё детям-сиротам увеличена плановая сумма расходов до 6,4 млрд руб., что поможет улучшить жилищные условия 1,5 тыс. человек за три года.

В Прикамье запланирован ремонт 186 соц­объектов, завершение строительства реабилитационного центра для детей с инвалидностью в Перми, строительство мастерских для инвалидов в Добрянке и Перми, нового геронтопсихиатрического центра в Кудымкаре и центра для ветеранов и инвалидов СВО в Перми на 100 человек.

С учётом средств ТФОМС на развитие системы здравоохранения будет выделено 276,7 млрд руб. На инфраструктурные проекты направят 27,7 млрд руб., включая строительство 22 новых объектов. На лекарственное обеспечение — 23,6 млрд руб., в том числе на таргетные препараты для лечения пациентов со злокачественными новообразованиями в амбулаторных условиях, которые впервые войдут в список льготных с 2025 года. Кроме того, предусмотрены ежегодные выплаты для студентов и ординаторов, работающих в медучреждениях, и средства на ежегодное переобучение медработников новым специальностям.

Инфраструктура и ЖКХ

В рамках программы по возмещению затрат на догазификацию домовладений в течение трёх лет будет направлено 900 млн руб. Также в 2025—2026 годах планируется обновить 200 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, что повысит качество предоставляемых услуг более чем для 100 тыс. человек. На это в бюджете запланировано 3,7 млрд руб. На переселение жителей Прикамья из аварийных домов направят более 5 млрд руб. Это позволит улучшить условия проживания 9 тыс. человек.

На дорожное строительство и развитие транспортной инфраструктуры в течение трёх лет запланировано 119,4 млрд руб., из них 108,5 млрд руб. из регионального бюджета. В планах — строительство 25 дорожных объектов, на эти цели предусмотрено 36,3 млрд руб., на ремонты и содержание 3,5 тыс. км дорог — 25 млрд руб., обновление 387 автобусов — 15,7 млрд руб.

«Отдельно хотелось бы отметить три направления: достаточно серьёзные средства будут направлены на реконструкцию существующих сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, на социальную догазификацию, на улучшение состояния дорог», — прокомментировал заместитель председателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков.

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