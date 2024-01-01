Алёна Бронникова Профильный комитет ЗС Прикамья одобрил проект бюджета региона на 2025-2027 годы в первом чтении Бюджет сохранит социальную направленность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету рассмотрели на заседании 23 октября проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. По итогам рассмотрения было рекомендовано принять законопроект в первом чтении.

Доходы бюджета на 2025 год запланированы в размере 241,1 млрд руб., в 2026 году — 243,7 млрд руб., в 2027-м — 252,7 млрд руб. Расходы на 2025 год запланированы в объёме 268,2 млрд руб., на 2026-й — 269,5 млрд руб., на 2027-й — 271,6 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году сложится в сумме 27,1 млрд руб., что составит 10% от объёма собственных доходов, в 2026-м — 25,7 млрд руб. (9%), в 2027-м — 18,9 млрд руб. (7%). Размер госдолга сохранится на безопасном уровне, на 1 января 2026 года показатель составит 58,7 млрд руб., или 27,5% от объёма собственных доходов. При этом будут приниматься все возможные меры по его минимизации.

По словам министра финансов Прикамья Екатерины Тхор, бюджет в ближайшие три года сохранит социальную направленность. Большая часть расходов — около 70% — будет направлена на финансирование данных программ.

Напомним, проект бюджета был представлен в начале октября губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. 15 октября состоялись публичные слушания.

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