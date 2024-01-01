Зарина Ситдикова В Прикамье создан Координационный совет по научно-технологическому развитию В него вошли представители научного сообщества, органов власти и бизнеса Поделиться Твитнуть

В Пермском крае создан региональный Координационный совет по научно-технологическому развитию, который возглавил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

По данным ведомства, совещательный орган станет площадкой для взаимодействия представителей власти, научных организаций, предприятий и общественных организаций при решении задач по формированию направлений научно-технологического развития Пермского края, кадровому обеспечению приоритетных и наукоёмких отраслей, совершенствованию мер поддержки науки в Прикамье.

Членами совета стали директор департамента стратегического развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Юрий Казаков, заместители председателям правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и Алексей Чибисов, профильные министры, представители Советов ректоров и директоров колледжей, руководители АО «ПНППК», АО «ОДК Авиадвигатель», АО «ЭР-Телеком холдинг», ПАО «ЛУКОЙЛ», депутаты Заксобрания, учёные и инженеры.

Ранее Прикамье вместе с другими 19 регионами страны вошло в пилотный проект минобрнауки России по разработке комплексных государственных программ НТР. В его рамках в Прикамье была утверждена комплексная программа «Научное-технологическое развитие Пермского края», включающая как вопросы подготовки кадров, так и создание необходимой образовательной инфраструктуры, поддержку профильных научных проектов. Одним из ключевых инструментов реализации программы является межвузовский кампус «Будущее Пармы», который создаётся благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

«Концепция межвузовского кампуса ориентирована, в первую очередь, на взаимодействие вузов и научных организаций для достижения тех целей и задач, которые ставит президент России перед регионами с серьёзным научным и технологическим потенциалом — такими, как Пермский край. При формировании научных и образовательных программ кампуса мы ориентировались на разработку технологий и обеспечение кадровым ресурсом приоритетных отраслей экономики Пермского края, обозначенных в региональной программе НТР», — объясняет руководитель дирекции кампуса Дмитрий Красильников.

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