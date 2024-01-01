Участники «Технопрома 2024» обсудили программу научно-технологического развития Прикамья Одна из её задач — подготовка кадров, в том числе в кампусе «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

На Международном форуме технологического развития «Технопром-2024», которой проходит с 27 по 30 августа в Новосибирске, представлена государственная программа научно-технологического развития (НТР) Пермского края.

Презентация стратегического документа состоялась на секции групповой работы с субъектами РФ. О ключевых параметрах, целях и задачах НТР федеральным экспертам и участникам региональных делегаций рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.

Как отметил зампред, у программы научно-технологического развития Прикамья три основные цели: обеспечение технологического суверенитета, рост выпуска высокотехнологичной продукции и развитие кадрового потенциала региона.

«Сегодня в Пермском крае сформирована бесшовная система образования, которая позволяет молодым людям выбирать понятные и доступные образовательные траектории. Своевременная профориентация и возможности бесплатного углубленного изучения профильных предметов в рамках таких проектов, как «Открытый университет» и «Профильные классы», а также возможностей высокоэффективной подготовки к поступлению в вузы и заведения СПО делают пермское образование востребованным и позволяют вовлекать в научную деятельность всё больше талантливых ребят», — пояснил Дмитрий Самойлов.

Зампред краевого правительства также обратил внимание, что за последние два года в регионе растёт число приезжих, в том числе семей с детьми и молодёжи. По поручению губернатора Дмитрия Махонина обновляется инфраструктурная база системы образования и науки. До 2030 года инвестиции из федерального, краевого и внебюджетных источников на эти цели составят более 100 млрд руб. Самым масштабным флагманским инфраструктурным проектом является межвузовский кампус «Будущее Пармы».

Помимо этого, инвестиции позволят построить в Пермском крае 19 новых школ и 23 объекта среднего специального образования, выполнить капитальный ремонт в 104 школах, 35 объектах СПО и 21 студенческом общежитии.

Подготовка кадров будет осуществляться со школьной скамьи — для развития профориентации в среднем звене образования создаются профильные классы. Уже сегодня ребята учатся в них по инженерному, медицинскому, космическому, психолого-педагогическому профилю. В планах — открыть 300 таких классов.

В регионе продолжится создание доказавших свою эффективность «Кванториумов» и «Точек роста». В новом учебном году в Пермском крае начнут работу ещё два школьных технопарка, один центр цифрового образования «IT-куб» и 72 центра образования «Точка роста». В следующем году для трёх школы будут закуплены мобильные «Кванториумы».

Все эти меры позволят обеспечить приоритетные отрасли экономики Пермского края необходимым количеством высококвалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием, подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Пермский край является одним из 20 пилотных регионов РФ по разработке госпрограмм НТР. Создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации и разработка региональных госпрограмм были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2023–2024 годах состоялись стратегические сессии с участием более 100 представителей регионов, ответственных за НТР.

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