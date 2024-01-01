Губернатор предложил две кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин Пермского края»
Вопрос будет рассмотрен в ЗС в ноябре
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона проект постановления о награждении званием «Почётный гражданин Пермского края» Зинаиду Aкишину и Владимира Ломаева.
Главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиду Aкишину предлагается поощрить «за значительные заслуги в развитии здравоохранения Пермского края», а генерального директора Пермского завода «Maшинocтpoитeль» Владимира Лoмaeва — «за значительные заслуги в развитии paкeтнo-кocмичecкoй промышленности нашего региона».
Представленные губернатором кандидатуры Законодательное собрание рассмотрит на пленарном заседании в ноябре.
Напомним, в сентябре Пермская городская дума внесла губернатору представление о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» Владимиру Ломаеву. АО «Пермский завод «Машиностроитель» с 1999 года и уже является почётным гражданином Перми.
Зинаида Акишина была назначена на пост главврача Пермского онкодиспансера 27 июня 2022 года. В июле того же года по указу президента РФ ей вручили орден Пирогова «за вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».
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