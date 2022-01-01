Руководитель Пермского краевого онкодиспансера Зинаида Акишина избавилась от приставки и.о.
Она официально назначена на должность главврача 27 июня
Главным врачом Пермского краевого онкологического диспансера назначена Зинаида Акишина. Этот пост она заняла 27 июня. Об этом сообщили в краевом минздраве.
В начале мая Акишина, будучи заместителем главварча, была назначена исполняющей обязанности медучреждения вместо покинувшего должность Максима Мезенцева.
В декабре 2019 года Мезенцев получил взятку. Решением суда ему был назначен штраф 300 тыс. руб. Также в течение двух лет Мезенцеву запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения.
Зинаида Акишина — заслуженный врач РФ, главный внештатный онколог Миздрава Пермского края.
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