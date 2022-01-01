Руководитель Пермского краевого онкодиспансера Зинаида Акишина избавилась от приставки и.о. Она официально назначена на должность главврача 27 июня Поделиться Твитнуть

Зинаида Акишина / фото: Пермский краевой онкологический диспансер

Главным врачом Пермского краевого онкологического диспансера назначена Зинаида Акишина. Этот пост она заняла 27 июня. Об этом сообщили в краевом минздраве.

В начале мая Акишина, будучи заместителем главварча, была назначена исполняющей обязанности медучреждения вместо покинувшего должность Максима Мезенцева.

В декабре 2019 года Мезенцев получил взятку. Решением суда ему был назначен штраф 300 тыс. руб. Также в течение двух лет Мезенцеву запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения.

Зинаида Акишина — заслуженный врач РФ, главный внештатный онколог Миздрава Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.