Елена Синица Главврач краевого онкодиспансера Максим Мезенцев покинул должность И.о. главврача назначена Зинаида Акишина Поделиться Твитнуть

Максим Мезенцев

Константин Долгановский

Главный врач краевого онкодиспансера Максим Мезенцев покинул должность. Исполняющей обязанности главврача назначена Зинаида Акишина. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

При этом в ведомстве не ответили, был ли Мезенцев уволен или ушёл с должности по собственному желанию.





Ранее стало известно, что в декабре 2019 года Мезенцев получил взятку в виде двух подарочных сертификатов на сумму 50 тыс. руб. Взятку дали лица, действующие в интересах организации, которая занималась поставкой питания. За эти средства предполагалось положительное решение любых вопросов в пользу организации, связанных с исполнением заключённого договора по организации питания пациентов.





В результате виновному был назначен штраф 300 тыс. руб. Также ему в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения. Приговор вступил в законную силу.

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