Анна Брюханова Главврачу Пермского краевого онкодиспансера вручили орден Пирогова Указ о награждении Зинаиды Акишиной подписал президент РФ Поделиться Твитнуть

Зинаида Акишина / фото: Пермский краевой онкологический диспансер

На заседании правительства Пермского края 27 июля состоялась церемония награждения жителей Прикамья региональными и государственными наградами.

В частности, Зинаида Акишина награждена «за вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». По указу президента РФ ей вручили орден Пирогова. С июня 2022 года Зинаида Акишина занимает должность главврача Пермского краевого онкологического диспансера и является главным внештатным онкологом Прикамья.

Благодарность президента России получил Анатолий Лебедев. Как член комиссии по вопросам помилования в Пермском крае он награждён «за вклад в укрепление законности и активную общественную деятельность». Анатолий Лебедев является заслуженным юристом РФ, он внёс значимый вклад в совершенствование нормативной базы, на основе которой осуществляется деятельность комиссии.

За развитие машиностроения в Пермском крае и благотворительную деятельность Гербом Пермского края I степени награждён почётный гражданин Перми, генеральный директор АО «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» Николай Семикопенко.

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