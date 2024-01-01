Гендиректор завода «Машиностроитель» может стать почётным гражданином Прикамья Дума Перми внесла губернатору соответствующее представление Поделиться Твитнуть

Владимир Ломаев / фото: завод "Машиностроитель"

Пермская городская дума внесла губернатору Пермского края представление о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» Владимиру Ломаеву. Проект документа опубликован на сайте городского парламента.

«Внести губернатору Пермского края представление о присвоении почётного звания «Почётный гражданин Пермского края» Ломаеву Владимиру Ивановичу, генеральному директору АО «Пермский завод «Машиностроитель», за значительные заслуги в развитии ракетно-космической промышленности Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в документе.

Владимир Ломаев уже является почётным гражданином Перми, заслуженным машиностроителем Российской Федерации, он также награждён Орденом почёта, орденом «За морские заслуги», Почётной грамотой Правительства РФ.

Владимир Ломаев руководит АО «Пермский завод «Машиностроитель» с 1999 года. Предприятие производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии и пр.





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