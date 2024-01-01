Александра Пермякова ПЗСП оплатил почти 500 тысяч за завышенные цены на газобетонные блоки в Прикамье УФАС привлекло предприятие за нарушение антимонопольного законодательства Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

АО «ПЗСП» оплатило штраф за нарушение «Закона о защите конкуренции», сообщает Пермское УФАС России.





Антимонопольное дело было заведено в отношении производителей стройматериалов: ПЗСП и АО «Пермтрансжелезобетон». По данным антимонопольной службы, они необоснованно завышали цены на газобетонные блоки с конца 2021-го по июнь 2022 года почти в два раза, что не соответствовало увеличению затрат на производство товара.

УФАС пришло к выводу, что производители стройматериалов злоупотребили своим доминирующим положением на товарном рынке, установив монопольно высокую цену на блоки.





Оба производителя во время судебных споров снизили необоснованно завышенную цену, однако продолжали оспаривать решение УФАС в судах. Суды встали на сторону антимонопольной службы.





За нарушение «Закона о защите конкуренции» ПЗСП был назначен штраф 475 тыс. руб. Кроме того, на 15 тыс. руб. было оштрафовано должностное лицо компании.





«Производитель стройматериалов пытался оспорить назначенное административное наказание в суде, однако отказался от иска и оплатил назначенные УФАС штрафы», — сообщили в Пермском УФАС России.







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