Пермский производитель газобетонных блоков выплатил штраф за завышение цен Поделиться Твитнуть



Юлия Ведерникова

АО «Пермтрансжелезобетон» оплатило штраф 475 тыс. руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме того, на 15 тыс. руб. был оштрафован руководитель компании. Об этом сообщили в Пермском УФАС.

В ведомстве напомнили, что АО привлекли к ответственности за необоснованное почти двукратное завышение цены на газобетонные блоки в 2021-2022 годах.

В ходе проверки УФАС установило, что производитель стройматериалов установил высокую цену на блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на рынке, это привело к ущемлению интересов покупателей. Ведомство потребовало пересмотреть расценки.

Производитель снизил цену, но решил оспорить решение УФАС в суде. Суд поддержал позицию антимонопольного ведомства.

Ранее сообщалось, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу ПЗСП к Пермскому УФАС без удовлетворения. За нарушение Закона о защите конкуренции ПЗСП также был назначен штраф 475 тыс. руб.

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