Суд оставил без удовлетворения апелляцию ПЗСП к Пермскому УФАС Компанию признали виновной в незаконном завышении цен на газобетонные блоки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу ПЗСП к Пермскому УФАС в деле о незаконном завышении цены на газобетонные блоки без удовлетворения. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Антимонопольное дело было заведено в отношении двух производителей стройматериалов: ПЗСП и АО «Пермтрансжелезобетон». Проверка показала, что компании за полгода, с конца 2021-го до июня 2022 года, почти вдвое увеличили цены на газобетонные блоки. Оснований для такого роста стоимости товара не было, поскольку затраты на его производство были несоизмеримо меньше.

УФАС пришло к выводу, что компании установили неправомерно высокую цену на газобетонные блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на рынке, что привело к ущемлению интересов покупателей и, следовательно, противоречило антимонопольному законодательству.

ПЗСП и «Пермтрансжелезобетон» были признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции и получили предписания о прекращении злоупотреблений. Производители снизили цены ещё в ходе рассмотрения дела, но решили оспорить решение и предписание УФАС в суде. Арбитражный суд Пермского края в обоих случаях поддержал позицию антимонопольного ведомства.

За нарушение Закона о защите конкуренции ПЗСП также был назначен штраф в 475 тыс. руб. В данный момент, по информации ведомства, его компания также оспаривает в суде.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.