В Перми арбитраж признал незаконным завышение цены на газобетонные блоки компанией ПЗСП Аналогичное решение вынесено в споре УФАС с АО «Пермтрансжелезобетон» Поделиться Твитнуть

фото: ПЗСП

Арбитражный суд Пермского края подтвердил решение, вынесенное Пермским УФАС в деле против компании ПЗСП о незаконном повышении цены на газобетонные блоки. Производитель стройматериалов необоснованно завысил цену на стройматериалы, злоупотребив своим доминирующим положением на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Весной прошлого года УФАС Пермского края закончило рассмотрение антимонопольного дела против региональных производителей стройматериалов — АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон». Установлено, что данные компании имели доминирующее положение на региональном рынке оптовой реализации газобетонных блоков.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что компании безосновательно повысили цены на газобетонные блоки с конца 2021-го до июня 2022 года практически вдвое: с 4320 до 8460 руб. за куб. м и с 4100 до 8500 руб. за куб. м. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало увеличению затрат на его производство.

УФАС пришло к выводу, что производители стройматериалов установили неправомерно высокую цену на газобетонные блоки, злоупотребив своим доминирующим положением на рынке, что привело к ущемлению интересов покупателей и, следовательно, противоречило антимонопольному законодательству.

Компании были признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции и получили предписания о прекращении злоупотреблений. В УФАС отметили, что производители снизили цены на газобетонные блоки до 4400 руб. за кубометр ещё в ходе рассмотрения дела, однако решили оспорить решение и предписание УФАС Пермского края в суде.

Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев иск против АО «Специализированный застройщик ПЗСП», поддержал позицию антимонопольного ведомства. Ранее первая инстанция также поддержала УФАС Пермского края в аналогичном споре с АО «Пермтрансжелезобетон».

За нарушение закона о защите конкуренции обеим компаниям грозят штрафные санкции от 300 тыс. до 1 млн руб.

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