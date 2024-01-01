Зарина Ситдикова Пермское УФАС оштрафовало компанию ПЗСП почти на полмиллиона Производитель стройматериалов незаконно повысил цены на газобетонные блоки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермское УФАС России привлекло компанию ПЗСП к административной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Как уточнили в надзорном органе, производителя стройматериалов уличили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке — компания установила высокую цену на газобетонные блоки, что привело к ущемлению интересов покупателей.

В результате ПЗСП признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовали на 475 тыс. руб.

Напомним, решение Пермского УФАС в деле против застройщика в конце января текущего года подтвердил Арбитражный суд Пермского края.

Антимонопольное дело было заведено в отношении двух производителей стройматериалов: ПЗСП и АО «Пермтрансжелезобетон». Проверка показала, что компании за полгода, с конца 2021-го до июня 2022 года, повысили цены на газобетонные блоки практически вдвое: с 4320 до 8460 и с 4100 до 8500 руб. за куб. м соответственно. Оснований для такого роста стоимости товара не было, поскольку затраты на его производство были несоизмеримо меньше.

При этом в ходе рассмотрения дела производители снизили цены на газобетонные блоки до 4400 руб. за кубометр, однако это не повлияло на намерение надзорного органа привлечь компании к административной ответственности.

В феврале за выявленные нарушения было оштрафовано АО «Пермтрансжелезобетон». Сумма штрафа была аналогична той, что назначили ПСЗП.

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