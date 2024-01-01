В Пермском крае производителя газобетонных блоков оштрафовали на 475 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС России за нарушение Закона о защите конкуренции привлекло к административной ответственности АО «Пермтрансжелезобетон», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики уличили производителя стройматериалов в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и установлении монопольно высокой цены на газобетонные блоки, что ущемило интересы покупателей. В итоге АО «Пермтрансжелезобетон» было оштрафовано на 475 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что АО «Пермтрансжелезобетон» повысило цены на газобетонные блоки с конца 2021-го до июня 2022 года вдвое: с 4100 до 8500 руб. за куб. м. При этом увеличение стоимости товара не соответствовало увеличению затрат на его производство.

За аналогичное правонарушение Пермское УФАС привлекло к ответственности АО «Специализированный застройщик ПЗСП». Это предприятие безосновательно повысило цены на блоки с 4320 до 8460 руб. за куб. м.





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