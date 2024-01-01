Алёна Бронникова Владелец здания на стадионе «Кама» в Перми не согласен с решением суда о его сносе «Проформика» направила апелляционную жалобу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Собственник зданий и сгоревшей в 2016 году пристройки к бассейну «Кама» по ул. Краснополянской, 17 в Перми ООО «Проформика» пытается оспорить требование мэрии о её сносе. Компания обратилась в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение арбитража о возложении обязанности демонтировать аварийное здание, вынесенное в сентябре.

Согласно опубликованной информации в картотеке арбитражных дел, жалоба была подана в конце октября. Однако суд оставил её без движения в связи с тем, что к апелляции не были приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины и направление заказным письмом с уведомлением о вручении или вручение истцу (администрации Свердловского района Перми), третьим лицам её копии и документов, которые у них отсутствуют. Также в ней отсутствует просительная часть. Суд предложил устранить эти нарушения до 2 декабря 2024 года.

Напомним, из-за неисправности электропроводки в 2016 году сгорела пристройка к бассейну «Кама» со спортзалом, сауной и фитнес-клубом. Администрация обратилась в районный суд Перми с требованием снести аварийный Дом спорта в 2023 году. После смены владельца спорных объектов дело было передано в Арбитражный суд Пермского края.

В сентябре суд удовлетворил иск администрации к ООО «Проформика» и обязал его снести пристройку в течение шести месяцев, а также восстановить на этом месте нарушенное благоустройство. Ответчик планирует заняться реновацией этой территории совместно с девелопером Nova. Застройщики намерены создать уникальный социально-спортивный кластер с игровыми полями, зданием Дома спорта, а на окраинах возвести новые жилые дома.

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