Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM заработал в обычном режиме Накануне в музее современного искусства прошёл обыск Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Музей современного искусства PERMM с 22 ноября работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба музея. Работает и музейное кафе «Улитка»: в своих социальных сетях рестораторы выложили меню нового бизнес-ланча.

Накануне музей закрылся, как было написано в объявлении, «по техническим причинам». Настоящей причиной был обыск, который проводился, как предполагают СМИ, по уголовному делу против галериста Марата Гельмана*, признанного иностранным агентом и внесённого Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Сам Гельман в соцсетях пишет, что о содержании выдвинутых против него обвинений не проинформирован и не понимает, что именно следственная группа ищет в музее, из которого он был уволен 11 лет назад. «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных экспертов предполагает, что силовики могли искать экспонаты, которые Гельман подарил музею.

Информацию о том, что обыск был и дома у директора музея Наили Аллахвердиевой, источники в музее не подтверждают.

В настоящее время в музее работает большая выставка «Открытые тела» (16+) в формате Art&Science, а также новая экспозиция «Правила шва» (16+), открывшаяся в Ночь искусств 4 ноября. С 24 ноября музей запускает новую просветительскую программу, приуроченную к работе выставки «Открытые тела».

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