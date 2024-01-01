Пермский политех и музей PERMM запускают совместный проект Art & Science Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

С 24 ноября по 20 декабря в Перми в музее PERMM и Политехническом университете состоятся шесть открытых лекций искусствоведов, историков искусства, философов, теоретиков медиа, арт-критиков и действующих кураторов, представляющих Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Совместная научная программа музея и вуза станет частью выставочного проекта «Art & Science: Открытые тела», который реализуется в музее современного искусства.

На лекциях будут обсуждаться такие актуальные темы, как паранаучное творчество в современности, кибернетическое искусство Советского Союза, роль стеклянных материалов в науке и искусстве и др. Известны имена спикеров. Это Дмитрий Пиликин, Янина Пруденко, Александр Писарев, Олеся Туркина, Михаил Куртов и Евгений Кучинов.

«Мы рады быть частью большого art & science проекта музея PERMM, поскольку популяризация науки всегда была одним из приоритетных направлений нашей деятельности как одного из ведущих научно-технологических вузов страны», — поделился Александр Труфанов, первый проректор — проректор по информатизации ПНИПУ.

«Взаимодействие науки и искусства имеет огромное значение как для музея современного искусства, так и для университета, так как влияет на взаимную интеграцию и может привести к созданию новых образов, идей, объектов и даже технологий. Первый шаг к взаимному интересу и сотрудничеству — возможность для наших аудиторий сходить в гости к друг другу в рамках серии увлекательных научных лекций. Надеюсь, это путешествие будет интересно всем любителям искусства и научного знания», — добавила директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева.

Вход на лекции свободный, но по предварительной регистрации (16+).

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