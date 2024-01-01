Александра Пермякова

Пожар на предприятии в Прикамье потушен

Огонь разгорелся на 500 квадратах

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  МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 500 квадратах, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вечером 21 ноября стало известно, что в Кунгуре загорелось двухэтажное производственное здание с пристройками. Местные жители выкладывали фото и видео горящего здания. На месте работали 30 специалистов и 8 единиц техники МЧС России. Около 24.00 стало известно, что пожар локализован.

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  МЧС России по Пермскому краю

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в Соликамском городском округе вечером 17 ноября вспыхнул сильный пожар на ул. Железнодорожной, где находится промышленный порт «Усолка», рядом с ЛУКОЙЛом. 

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