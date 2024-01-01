Александра Пермякова
Очевидцы сообщают о пожаре на предприятии в Прикамье
Площадь возгорания составляет 500 кв. м
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В Кунгуре Пермского края вечером 21 ноября загорелось двухэтажное здание. Первые сообщения о пожаре появились в соцсетях. Очевидцы выкладывали фото горящего здания.
Как сообщило МЧС Пермского края, горит здание с пристройками по ул. Гребнева. Площадь возгорания составляет 500 кв. м.
По адресу возгорания, согласно картам, находится мебельная фабрика. На место пожара отправлено 30 человек личного состава и 8 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми на пожаре в жилом доме погибли женщина, её собака и кошка. Огнеборцы вывели из здания 12 человек, в том числе четырёх детей.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми на пожаре в жилом доме погибли женщина, её собака и кошка. Огнеборцы вывели из здания 12 человек, в том числе четырёх детей.
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