В Перми на пожаре в жилом доме погибла женщина, её собака и кошка Огнеборцы вывели из здания 12 человек, в том числе 4 детей Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Уральской, 109 днём 17 ноября вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже — загорелась мебель. Результатом происшествия стала гибель женщины и её домашних животных, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Приехавшие на место огнеборцы вывели из горящей квартиры двух человек: одного мужчину спасли по трёхколенной лестнице, другого вынесли и передали медикам. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Ещё 10 человек, в том числе четверых детей, пожарные спасли из задымленного подъезда с помощью спасустройств.

Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины, собаки и кошки. В то же время огнеборцы вынесли из горящего здания другую собаку.

Площадь пожара составил 10 кв. м. В его тушении принимали участие 14 огнеборцев и 3 единицы техники. Сейчас ведомство устанавливает причину пожара.

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