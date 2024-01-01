В Соликамске случился сильный пожар на территории порта «Усолка» Горели пиломатериалы на площади 500 кв метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Соликамском городском округе вечером 17 ноября вспыхнул сильный пожар на ул. Железнодорожной, где находится промышленный порт «Усолка» рядом с ЛУКОЙЛом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировали происшествие.

По данным ведомства, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали горение отходов лесопиления на площади 500 кв м.

«Пожар локализован в 17:30, ликвидировано открытое горение в 18:15. Привлекалось 6 единиц техники и 22 специалиста. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — рассказали в МЧС по региону.

Другие подробности не уточняются.

Как ранее писал «Новый компаньон» 11 ноября в Перми пожарные спасли двух человек из горящего многоэтажного жилого дома на ул. Вагонной. Огонь охватил площадь 10 кв. м на третьем этаже здания.

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