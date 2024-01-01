Двух человек спасли на пожаре в многоэтажном доме в Перми Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В результате тушения пожара в многоэтажном жилом доме на ул. Вагонной в Перми удалось спасти двух человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошёл 11 ноября, информация о возгорании поступила в службу экстренной помощи в 17:00. Уточняется, что огонь охватил площадь 10 кв. м на третьем этаже здания.

На место происшествия выезжали 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Специалисты, занимающиеся газодымозащитой, смогли вывести на улицу двоих людей с пятого этажа.

В результате происшествия не было зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Орджоникидзевском районе Перми вечером 9 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме на ул. Менжинского. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Один человек погиб.

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