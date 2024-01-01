Алёна Бронникова Неосторожность при курении привела к пожару в пермской квартире Погиб мужчина Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районе Перми вечером 9 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме на ул. Менжинского. Как сообщили в краевом МЧС, предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

«Установлено, что в квартире на четвёртом этаже произошло возгорание дивана. К сожалению, на пожаре имеется погибший (мужчина). Площадь пожара составила 1 кв. м», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания принимали участие 20 человек личного состава и шесть единиц техники. В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства.

Ранее в Перми произошёл пожар в лифте одного из домов ЖК «Арсенал». Спасатели установили, что произошло загорание электрощита в машинном отделении дома. Во время происшествия никто не пострадал, из здания самостоятельно эвакуировалось 68 человек.

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