В Перми произошёл пожар в лифте жилого дома Происшествие случилось в ЖК «Арсенал» Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 29 октября возник пожар в лифте многоквартирного жилого дома на ул. Красные Казармы.

Звонок в экстренные службы поступил в 18:25, и к месту пожара сразу выехали 37 огнеборцев и восемь спецмашин. Спасатели установили, что произошло загорание электрощита в машинном отделении дома.

Самостоятельно из здания эвакуировались 68 человек. В ходе происшествия никто не пострадал.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 18.39. Предварительно, площадь пожара составила 2 кв. м.

Ранее сообщалось, что 25 октября пожарные спасли троих человек - двоих взрослых и ребёнка - из горящего многоквартирного дома в Добрянке. Установлено, что на лестничной площадке загорелся диван и две пластмассовые панели. Самостоятельно до приезда подразделений из подъезда эвакуировались 35 человек. Горение было ликвидировано на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

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