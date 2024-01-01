Алёна Бронникова
В Пермском крае пожарные спасли троих человек из горящего многоквартирного дома
На лестничной площадке загорелся диван
В Пермском крае 26 октября пожарные спасли троих человек из горящего многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, ЧП произошло в Добрянке — на лестничной площадке загорелся диван и две пластмассовые панели.
«Самостоятельно до приезда подразделений из подъезда эвакуировались 35 человек. Прибывшие огнеборцы 115-й ПСЧ при помощи спасустройств вывели по лестничному маршу на свежий воздух двоих взрослых и ребёнка», — рассказали в ведомстве.
Горение было ликвидировано на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших удалось избежать. В МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 25 октября в здании пермской гимназии №6 в Кировском районе произошло возгорание в туалете. Учащиеся были эвакуированы, возгорание ликвидировано. Установлено, что ЧП произошло из-за короткого замыкания в электросушилке.
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