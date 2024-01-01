Алёна Бронникова В Пермском крае пожарные спасли троих человек из горящего многоквартирного дома На лестничной площадке загорелся диван Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае 26 октября пожарные спасли троих человек из горящего многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, ЧП произошло в Добрянке — на лестничной площадке загорелся диван и две пластмассовые панели.

«Самостоятельно до приезда подразделений из подъезда эвакуировались 35 человек. Прибывшие огнеборцы 115-й ПСЧ при помощи спасустройств вывели по лестничному маршу на свежий воздух двоих взрослых и ребёнка», — рассказали в ведомстве.

Горение было ликвидировано на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших удалось избежать. В МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 25 октября в здании пермской гимназии №6 в Кировском районе произошло возгорание в туалете. Учащиеся были эвакуированы, возгорание ликвидировано. Установлено, что ЧП произошло из-за короткого замыкания в электросушилке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.