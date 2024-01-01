В Перми из-за пожара эвакуировали учеников гимназии №6 Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 25 октября, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю выехали по сообщению о возгорании в здании пермской гимназии №6 (ул. Федосеева, 16 в Кировском районе).

В ведомстве рассказали, что была проведена эвакуация учащихся и проверены все помещения.

«По уточнённой информации, в туалете горел мусор в ведре. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Как пишет «Рифей», площадь пожара в учебном учреждении составила всего 0,5 кв. м. Занятия в гимназии возобновлены.

UPD. По уточнённой информации, в гимназии произошло короткое замыкание в электросушилке.

Ранее «Новый компаньон» писал о пожаре 24 октября на ул. Свердлова в Перми. Загорелась деревянная баня. Огнеборцам удалось за четверть часа локализовать возгорание и не допустить распространение пожара на рядом расположенный дом. Погибших и травмированных нет.

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