В Перми пожарным удалось спасти дом от загоревшейся бани Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о тушении пожара на ул. Свердлова в Перми. Сообщение о возгорании деревянной бани поступило спасателям в 13 часов 04 минуты. К месту ЧП было направлено более 20 пожарных и четыре единицы техники.

Огнеборцам удалось за четверть часа локализовать возгорание и не допустить распространение пожара на рядом расположенный дом. Погибших и травмированных нет.

В 13 часов 21 минуту открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В данный момент работники надзорной службы и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин возникновения пожара.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в Прикамье четверых детей спасли на пожаре в жилом доме. Их вынесли через окно.

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