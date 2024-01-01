В Прикамье четверых детей спасли на пожаре в жилом доме Их вынесли через окно Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Суксунском городском округе случился пожар в жилом доме в с. Бор. Инцидент произошёл в ночь на 9 октября. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 3:37, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

На место происшествия выехали 9 огнеборцев и четыре спецмашины. Как выяснилось, горел двухквартирный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 212 кв. м.

На пожаре спасли четырёх детей, которых разбудила мама. Их вывели на улицу через окно.

До прибытия спасателей из дома эвакуировано три человека.

Онгеборцы локализовали пожар в 3:52, а горение было ликвидировано в 4:11.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства и причины пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.