Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр «Открытый код» впервые выступит в музыкальном жанре Премьеры документального спектакля «Метель 5» пройдут в Сиве, Очёре, Пожве и ПДНТ «Губерния» Поделиться Твитнуть

Афиша спектакля "Метель 5"

Документальный театр «Открытый код», ставший известным благодаря спектаклям «Батин архив» (16+), «Кузнецов. Фотоистория города» (12+) и «Юманов. Первый рояль» (12+), готовится представить новый проект — документально-музыкальный спектакль «Метель 5» (16+). В его основу легла история ямщика Ивана Макарова из прикамского села Сива.

Есть версия, что сивинский ямщик Иван Макаров — автор стихов романса «Однозвучно гремит колокольчик». Макаров замёрз в дороге в сильную метель. При нём были найдены бумаги и среди них — рукописные строки про колокольчик. Так стало известно, кто написал текст известного романса Гурилёва.

Создатели спектакля рассказали «Новому компаньону», что драматург Елена Растянис, изучив множество документов, представит свою версию тех событий. История про сивинского ямщика задумана как рассказ на стыке жанров краеведческого расследования и философской притчи.

Елена Растянис, драматург:

— Это, прежде всего, история о природе и причинах мифотворчества. Авторство Ивана Макарова документально не доказано, но это не важно, потому что, если мифы создаются, значит, это кому-нибудь нужно.

Параллельно с темой Ивана Макарова в спектакле будут и другие сюжеты из истории Сивы. Это село прославилось в русской культуре в первую очередь благодаря браку местного помещика Никиты Всеволожского с актрисой Марией Савиной, одной из самых красивых и популярных женщин своего времени, героиней многолетнего эпистолярного романа с Иваном Тургеневым.

Спектакль расскажет о жизни семьи Всеволожских, в усадьбе которых был построен огромный дом, зоосад с редкими животными, крупнейший ботанический сад, завод шампанских вин, стекольный завод, суконная фабрика, конный завод.

Театр «Открытый код» впервые пробует себя в музыкальном жанре. Спектакль «Метель 5» создан в партнёрстве с Сивинским домом культуры и Пермским домом народного творчества «Губерния». Идея создания спектакля принадлежит заведующей этноцентром Пермского дома народного творчества «Губерния» Наталье Кожановой, над спектаклем работали режиссёр Иван Кустов, композитор Геннадий Широглазов, хореограф Виктория Федчишина, художник Наталья Макарихина. Основные роли в спектакле исполнят артисты сивинского ансамбля русской песни «Раздолье».

Премьера состоится в Сиве 23 ноября 2024 года и станет одним из событий конкурса романса «Однозвучно гремит колокольчик» (6+). После этого спектакль будет показан в Пожве 26 ноября, в Пермском доме народного творчества «Губерния» 28 ноября и в Очёре 30 ноября.

Вход на спектакль бесплатный, но необходима регистрация.

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