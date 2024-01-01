Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Доме Мешкова покажут спектакль о создателе первой в Перми фабрики музыкальных инструментов В рамках проекта о Дмитрии Юманове запланированы также лекторий и выставка Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

Пермский иммерсивный театр «Открытый код» примет участие в проекте Пермского краеведческого музея, посвящённом истории создания в Перми первой на Урале фабрики роялей, пианино и фисгармоний.

«Открытый код» репетирует документально-музыкальный спектакль «Юманов. Первый рояль» (6+). Пьесу для проекта написала драматург Елена Растянис, которая активно использовала приёмы сторителлинга. Действие спектакля будет интегрировано в пространство Дома Мешкова, где будет воссоздана атмосфера музыкальных гостиных второй половины XIX века. Живая игра на рояле Юманова будет сопровождать проект на всём его протяжении: благодаря мастеру-настройщику Владимиру Семикину, члену российской ассоциации фортепьянных мастеров, выполнившему реставрацию инструмента, гости концерта и других специальных событий Дома Мешкова уже много лет могут слышать необычное звучание старинного рояля. Реставрация инструмента проводилась в течение двух лет, над музыкальной частью работал Владимир Семикин, а над внешним видом — музейный реставратор по дереву Илья Сидоров.

Премьера спектакля состоится в Доме Мешкова во второй половине ноября.

В рамках проекта запланирован также лекторий и выставка о семье Юмановых и реставраторах исторического рояля.

Дмитрий Юманов

Пермский краеведческий музей

Пермский мещанин Дмитрий Юманов открыл первую на Урале фабрику музыкальных инструментов в Перми в 1886 году. В небольшом помещении на ул. Торговой (ныне — ул. Советская) Юманов начал делать пианино, рояли и фисгармонии. Лес предприниматель выписывал с Кавказа, металлические принадлежности — из Германии.

Первые два инструмента фабрики — рояль и фисгармония — в 1887 году на научно-промышленной выставке в Екатеринбурге получили малую серебряную медаль министерства финансов с формулировкой: «За трудолюбие и искусство — за введение производства роялей и удешевление их, за очень хорошее исполнение фисгармоники». В последующие годы музыкальные инструменты пермской фабрики были представлены на Казанской и Нижегородской выставках, получали золотые и серебряные медали. Фабрика проработала до 1898 года, пианино Юманова покупали по всей стране.

Сегодня известно о четырёх сохранившихся инструментах фабрики Юманова. Два из них — рояль и пианино — находятся в коллекции Дома Мешкова, два принадлежат частным лицам.





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