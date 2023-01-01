Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
К юбилею Перми будет создан спектакль о легендарном фотографе
Театральной площадкой станет старое офисное здание
Среди проектов, получивших гранты министерства культуры Пермского края, в рамках конкурса «Развитие театрального дела» значится документальный проект-диптих «Кузнецов. Фотоистория города» (12+). Проект реализует АНО «Пермский иммерсивный театр».
Как рассказал художественный руководитель коллектива Иван
Кустов, два документальных одноактных спектакля будут играться в один вечер,
как дилогия. Каждый из них рассказывает историю легендарного фотоснимка, и оба
снимка были сделаны пионером пермской фотографии Матвеем Кузнецовым. Спектакль
«Портрет, которого не было» создаётся в жанре «архивного детектива». Во время приезда
Владимира Маяковского в Пермь в 1928 году был сделан его знаменитый пермский
портрет, который приписывают авторству Кузнецова, и авторы проекта выясняют,
так ли это на самом деле.
Вторая часть дилогии – «Банка варенья» – посвящена
одноимённой фотографии, которую Кузнецов сделал в 1944 году. Это один из самых
знаменитых фотоснимков в России времён Великой Отечественной войны, который
стал основой легенды о банке варенья (по другим источникам – компота), которой
директор моторостроительного завода Анатолий Солдатов премировал детей,
работавших на станках.
В работе над спектаклем занята творческая команда, которая
создавала «Батин архив»
(16+) в частной филармонии «Триумф»: режиссёр – сам Иван Кустов, драматург
Елена Растянис, художник Денис Сопегин; Кузнецова сыграет Михаил Сотников. К
ним присоединились актриса «Новой драмы» Елизавета Тарасова, хореограф Лаура
Хасаншина и другие единомышленники. Кастинг актёров ещё не завершён; возможно,
Кузнецова в 1928 году и Кузнецова в 1944 году будут играть разные артисты.
Спектакль посвящается 300-летию Перми, премьера готовится в
сентябре. В качестве площадки для показа выбрано пустующее здание 1950-х годов
постройки на ул. Степана Разина, за Пермским цирком. По словам Ивана Кустова,
ранее там располагался почтовый офис. На площадке, кроме спектакля, будет
показана выставка-ретроспектива Матвея Кузнецова, планируется лекторий и
обсуждение спектакля.
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