Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К юбилею Перми будет создан спектакль о легендарном фотографе Театральной площадкой станет старое офисное здание Поделиться Твитнуть

Матвей Кузнецов / фото: permarchive.ru

Среди проектов, получивших гранты министерства культуры Пермского края, в рамках конкурса «Развитие театрального дела» значится документальный проект-диптих «Кузнецов. Фотоистория города» (12+). Проект реализует АНО «Пермский иммерсивный театр».

Как рассказал художественный руководитель коллектива Иван Кустов, два документальных одноактных спектакля будут играться в один вечер, как дилогия. Каждый из них рассказывает историю легендарного фотоснимка, и оба снимка были сделаны пионером пермской фотографии Матвеем Кузнецовым. Спектакль «Портрет, которого не было» создаётся в жанре «архивного детектива». Во время приезда Владимира Маяковского в Пермь в 1928 году был сделан его знаменитый пермский портрет, который приписывают авторству Кузнецова, и авторы проекта выясняют, так ли это на самом деле.

Вторая часть дилогии – «Банка варенья» – посвящена одноимённой фотографии, которую Кузнецов сделал в 1944 году. Это один из самых знаменитых фотоснимков в России времён Великой Отечественной войны, который стал основой легенды о банке варенья (по другим источникам – компота), которой директор моторостроительного завода Анатолий Солдатов премировал детей, работавших на станках.

В работе над спектаклем занята творческая команда, которая создавала «Батин архив» (16+) в частной филармонии «Триумф»: режиссёр – сам Иван Кустов, драматург Елена Растянис, художник Денис Сопегин; Кузнецова сыграет Михаил Сотников. К ним присоединились актриса «Новой драмы» Елизавета Тарасова, хореограф Лаура Хасаншина и другие единомышленники. Кастинг актёров ещё не завершён; возможно, Кузнецова в 1928 году и Кузнецова в 1944 году будут играть разные артисты.

Спектакль посвящается 300-летию Перми, премьера готовится в сентябре. В качестве площадки для показа выбрано пустующее здание 1950-х годов постройки на ул. Степана Разина, за Пермским цирком. По словам Ивана Кустова, ранее там располагался почтовый офис. На площадке, кроме спектакля, будет показана выставка-ретроспектива Матвея Кузнецова, планируется лекторий и обсуждение спектакля.

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