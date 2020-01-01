Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

После «Рассвета»

Несколько незаслуженно забытых театральных премьер 2021 года

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Каждый из спектаклей, о которых пойдёт речь, по справедливости достоин отдельного обстоятельного разговора; поскольку такой разговор в минувшем году по разным причинам не состоялся, в первые рабочие дни нового года вспомним яркие премьеры года прошедшего. Большинство из этих постановок вошли в постоянный репертуар театров Пермского края, а значит, разговор по-прежнему актуален.

…Не только новогоднее

Тюзовская «Золушка» (6+) в минувшем году сыграла роль обязательной новогодней премьеры: в традициях детского театра – представлять что-то сказочное и новое для каждых зимних каникул. Однако и без Нового года, без ритуального появления Деда Мороза на сцене спектакль может играться и смотреться; возможно, это лучший детский спектакль в Перми за прошедший год.

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Золушка
  Роман Горбатовский

Творческая бригада, работавшая над постановкой, хорошо знакома тюзовским зрителям, и не только им, и не только в Перми: режиссёр Ирина Ткаченко, драматург Илья Губин и художник видеоарта Наталья Наумова работают в разных городах России. Каждый из них в своё время изменил и оживил своим появлением пермскую театральную панораму, достаточно вспомнить пластические спектакли Ирины Ткаченко в Театре-Театре, «Мертвые души» (12+) и «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) в ТЮЗе, в создании которых участвовали Илья Губин и Наталья Наумова, и многое другое. У каждого из этих авторов есть свой «фирменный стиль», и в соавторстве у них получилось по-настоящему волшебное зрелище.

«Золушка» – из тех спектаклей, которые не боятся быть «слишком красивыми». По нашим временам это действительно смелость, и это, что называется, работает. Спектакль подхватывает зрителя сразу при входе в зал: видео Натальи Наумовой проецируется не только на задник сцены, но и на стены и потолок зрительного зала, так что все, кто находится в помещении, оказываются буквально внутри сказки. Из этой же «отважно красивой» эстетики – роскошные костюмы, объёмные и сложносочинённые костюмы (художник Алексей Паненков), и сценография, в которой работу художника (тот же Алексей Паненков) невозможно отделить от работы художника по свету (Евгений Козин), настолько они взаимосвязаны. 

Это очень подкупает: нередко случается (и в Пермском ТЮЗе тоже, и даже не очень давно), что детские спектакли делают скромненькими, ведь дети – аудитория благодарная, не слишком требовательная; а здесь всё по-настоящему, без всяких скидок.

Действие, как следует из подзаголовка спектакля, построено не на сказке Шарля Перро, братьев Гримм или любого другого пересказавшего «Золушку» сказочника, а на исконном бродячем европейском сюжете, к тому же Илья Губин аккуратно вставил приятные отсылки к главной российской «Золушке» – пьесе Евгения Шварца: оттуда взят, например, трогательный момент, когда Золушка на балу зашивает королевскую мантию. Главная находка драматурга – новый персонаж месье Бом, городские часы. Ведь часы, время – важнейшие атрибуты этой сказки, ключи к её философии, и акцент на этом персонаже добавляет сказке глубокомыслия.

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Золушка
  Роман Горбатовский

При всей красоте постановки её обаяние и живость – заслуга не столько антуража, сколько героев, точнее, артистов, их играющих. Постановщица не побоялась взять на ключевые роли обладателей не самой ожидаемой внешности, зато они харизматичны и отличаются остротой и яркостью актёрского рисунка: таковы трогательный, слегка «ботаниковатый» принц – Александр Королёв, простодушный и очень добрый король – Александр Шаров, не лишённая истинного шарма мачеха – Татьяна Гладнева и, конечно, слегка заполошенная, невероятно заботливая фея-крёстная в исполнении незабываемой Виктории Ельцовой. Что же касается главной героини, то Золушка молодой актрисы Марии Саламатовой могла бы стать не только театральной, но и киногероиней. 

Второстепенных персонажей хочется назвать не массовкой, а кордебалетом: всё-таки Ирина Ткаченко – ещё и хореограф, и у спектакля богатая движенческая палитра, а у актёров второстепенных ролей она по-настоящему танцевальная. 

«Ночь» после «Рассвета»

Дилогию режиссёра и драматурга Дмитрия Огородникова «Ночь» (12+, от 14 лет) и «Рассвет» (16+) можно назвать одной из самых амбициозных театральных заявок прошлого года. Так получилось, что сначала был представлен «Рассвет» в камерном театре «Новая драма», а затем уже «Ночь» в губахинской Студии-театре «Доминанта». Это не совсем правильно: спектакли пусть не сюжетно, но всё же взаимосвязаны, их лучше бы поставить на одной сцене и играть «Рассвет» после «Ночи»; тогда замысел автора был бы куда яснее и сильнее впечатлял бы. Однако театральные ресурсы Пермского края, да ещё в расчёте на режиссёра пусть уже известного среди истинных театралов, но всё ещё числящегося по разряду «начинающих», не столь богаты. Впрочем, даже разделённые расстоянием и временем, два спектакля по произведениям Гоголя достойны самого уважительного внимания – хотя бы как очень оригинальная попытка прочтения классики.

Ночь

Ночь
  Олеся Гапонова

«Ночь» в программке «Доминанты» названа «инсценировкой» «Ночи перед Рождеством», «Новая драма» в своей программке более точна в определениях: здесь сказано, что «Рассвет» – спектакль по «очень далёким мотивам» «Вия». Действительно, это не инсценировки, а оригинальная драматургия: сохранив мотивы первоисточника, Дмитрий Огородников взялся построить собственную Вселенную Гоголя, где все и всё существуют в одной реальности, все и всё связаны между собой. Панночка из «Вия», Оксана из «Ночи перед Рождеством», Андрий из «Тараса Бульбы», Басаврюк из «Ночи накануне Ивана Купалы» оказываются родными людьми – иногда в буквальном смысле.

Гоголевские герои у Огородникова близки не только друг другу, но и современным нам. Общепризнанно, что Гоголь – очень сценичный и очень актуальный в наши дни классик; автор проекта предельно подчёркивает это обстоятельство в «Рассвете», где действие происходит в душевной обстановке типичной советской квартирки 1970-х годов, с нежностью воссозданной сценографом Ульяной Глумовой. Среди навевающей ностальгию типовой мебели, милых дешёвых безделушек, на фоне бесконечного гостеприимного чаепития девушка, недавно пришедшая к живущей в квартирке паре, осваивается в новой для себя реальности. Это Панночка, а мир, в котором она оказалась – загробный; наверное, это Чистилище, ведь у девушки есть ещё целых три дня, чтобы, возвращаясь в мир живых людей, попытаться напомнить о себе убийце и насильнику Хоме Бруту и призвать его к раскаянию.

Реальность, сочинённая Огородниковым, подкупает тончайшим переплетением жизненной правды и фантасмагории, изысканно прослоённых иронией и авторским остроумием, которые вовсе не противоречат пронзительному драматизму истории о юной погибшей душе. Сложная стилистически и психологически ситуация – как раз то, в чём  сильны актёры «Новой драмы», и здесь они снова, как во всех лучших постановках этого театра, на высоте, в том числе в умении ярких актёрских индивидуальностей существовать в ансамбле.

Рассвет. Панночка: Анастасия Миранович

Рассвет. Панночка: Анастасия Миранович
  Александр Дешкевич

Опытные Наталья Максимовских (Хозяйка) и Константин Жижин (Хозяин) – воплощённая жизненная правда, а Жижин ещё и буквально окутан заразительной витальностью. Именно такие актёры нужны, чтобы показать реальный, а не фантастический потусторонний мир. Не менее органична и Панночка: студентка всего-то второго курса Института культуры Анастасия Миранович не только талантливая, но и, как принято говорить, очень оснащённая актриса. Когда Панночка переживает превращение в нечисть, её пластика и мимика меняются настолько, что кажется, будто мы смотрим не спектакль, а фильм, при создании которого применялись спецэффекты.

В программке заявлены персонажи, которых нет, но они есть: это Хома Брут, затылок которого мы видим в видеопроекции; он вот-вот обернётся… Нет, опять не вышло! Не дозвалась… Ещё один персонаж, которого нет, но он есть – это шумный сосед сверху. Ну кааак же! Любая «хрущёвка» – это непременно шумное соседство, особенно сверху! Соседа не видно, лишь слышно, но Сергей Толстиков сыграл его очень остроумно, прекрасно сознавая, кто именно находится там – на верхнем этаже загробного мира. 

Этот же актёр, alter ego и постоянный соавтор Дмитрия Огородникова, стал центром повествования в «Ночи». Надо сказать честно: в отличие от «Новой драмы» «Доминанта» не может показать сильный ансамбль, слишком разный уровень подготовки у артистов; однако работают здесь с душой, на совесть. И Вакула (Иван Салахбеков), и Оксана (Мария Поздеева) и Солоха (Наталья Жигачёва) живут на сцене искренне, с отвагой и самоотдачей; и всё же самые человечные во вселенной Гоголя – Огородникова нечистые силы: если в «Рассвете» истинно человеческая душа – у ведьмы-панночки, то в «Ночи» главным героем становится Чёрт – Сергей Толстиков. Он наделён всеми чертами современного человека, сильными и слабыми, он достоверен и буквально лезет в душу к зрителю. Поневоле сочувствуешь ему больше, чем всем прочим героям.

Ночь. Чёрт: Сергей Толстиков

Ночь. Чёрт: Сергей Толстиков
  Олеся Гапонова

Визуально «Ночь» не схожа с «Рассветом» настолько, что трудно поверить, что их делал один и тот же художник. Если в «Рассвете» всё тонко, детально, сдержанно, то в «Ночи» Ульяна Глумова устроила разудалый поп-панк, так гармонирующий с «Армией любовников» в саундтреке – ещё одно напоминание о том, что Гоголь уместен в самых разных современных интерпретациях. О том же напоминает и цитирование культовых произведений современной России в обоих спектаклях – балабановского «Груза 200» в «Рассвете» и «Трудно быть богом» Стругацких в «Ночи».

Разумеется, Огородников мечтает превратить дилогию в трилогию. Какой из гоголевских сюжетов станет основой третьей части, нам неизвестно, но очень хотелось бы, чтобы замысел был реализован полностью и все три спектакля были поставлены под одной «крышей», как единое трёхсерийное произведение. 

От первого лица

Украшением театральной жизни Перми и Прикамья всё больше становятся маленькие театры, иногда совсем маленькие, а иногда и не театры вовсе – именно они создают новизну и разнообразие в театральном репертуаре. К сожалению, не все из них активно продвигаются и взаимодействуют с прессой, многие ограничиваются собственными страничками в соцсетях, поэтому популярны лишь в узком кругу преданных и постоянных поклонников, однако проект «Батин архив» (16 +), реализованный на сцене Частной филармонии «Триумф» Пермским иммерсивным театром совместно с театральной лабораторией «Открытый код», не заметить было невозможно. Мало того, что спектакль игрался несколько раз на одной из самых престижных площадок краевого центра, так ещё и создавался «всем миром» среди «френдов» в фейсбуке, так что во время представления половина зала состояла из соавторов и сочувствующих. Кстати, на афишах название спектакля пишется в виде хэштега – #батинархив, тем самым подчёркивается сетевое происхождение проекта.

 

 

Батин архив. Афиша

Казалось бы, очередная сетевая забава, междусобойчик, не заслуживающий серьёзного разговора, но нет! Спектакль, поставленный на средства гранта Фонда Михаила Прохорова, отличается профессиональным подходом и уровнем. При этом тут нет надуманности, сочинённости, сыгранности; все на сцене выступают от первого лица, особенно инициатор проекта Михаил Сотников, у которого «я» – это буквально «я», поскольку он тут и автор, и персонаж, и актёр, играющий самого себя. Актёры в этом спектакле должны были стать не декламаторами, а собеседниками зрителей, и это удалось.

Михаил Сотников задумал «Батин архив», находясь в изоляции во время локдауна весной 2020 года, ухаживая за отцом и волей-неволей будучи вынужденным круглосуточно находиться с ним наедине. Они не были до тех пор особо близки, было много взаимных претензий, недопонимания… Общаясь, слушая воспоминания о советской молодости отца, пересматривая вместе с ним старые фильмы, Михаил и придумал эту историю – о собственном бате и всём его поколении; историю тем более пронзительную, что Леонида Сотникова вскоре не стало. До премьеры он не дожил, но значится в программке как один из авторов. Ещё бы! Ведь его воспоминания стали основой пьесы.

Пермь 1970-х годов, студенческая самодеятельность, плавно переходящая в профессиональную концертную работу, тусовка, движуха, насколько это возможно было в «застойные» годы… Многие из зрителей узнавали себя, своих знакомых, свою молодость и после представления усаживались в баре «Триумфа» или в одном из многочисленных кафешек поблизости, предаваясь воспоминаниям и делясь ими. Поздновато! Если бы начали вспоминать пораньше, да записали бы воспоминания и послали их Михаилу Сотникову в фейсбук, они могли бы войти в спектакль – специально ради этого авторы бросали клич по социальным сетям. К сожалению, откликнулись немногие, и в окончательный текст спектакля вошли только небольшие зарисовки монтажёра киностудии «Новый курс» Ольги Бадиной.

Воспоминания Леонида Сотникова о бурной молодости, свежие воспоминания Михаила Сотникова об отце, зарисовки фейсбучного «френда»… Такой материал настораживает: боязно нарваться на самодеятельность и её худших проявлениях. Однако – не в этом случае. Текст были стройно «упакован» в драматургическое целое редактором-драматургом Еленой Растянис, художник-сценограф Денис Сопегин создал на сцене «Триумфа» пространство, в котором «настоящее» с кроватью, где проводит время отец, и телевизором, где непрерывно идут старые фильмы и передачи, соседствует с «прошлым» – сценой для выступлений «Молодого бати»; а за всем этим, на заднике, идут электронные часы, отсчитывая время локдауна, да и жизни вообще.

Режиссёр Иван Кустов выстроил действие аккуратно, но динамично, точно дозируя повествовательность и сюжетность; актёры прошли школу сторителлинга у москвича Константина Кожевникова и освоили доверительную интонацию рассказчика, в которой нет откровенной театральности, но которая в то же время ни разу не скатывается в бытовой разговор.

В роли рассказчика, как уже было сказано, выступает Михаил Сотников. В реальной жизни он, на секундочку, работает сапожником – в буквальном смысле: шьёт и чинит обувь, но при этом на сцене ни в чём не уступает партнёрам – профессионалам Сергею Пипе («Старый батя») и Николаю Нохрину («Молодой батя»). Говоря по правде, Михаил участвовал во многих сценических и фестивальных проектах, так что совсем уж неактёром его назвать нельзя, но всё же огромное уважение вызывает его умение, говоря о личном, помнить о «четвёртой стене» и в то же время сохранять искренность рассказа. Не каждый их тех, кто всю жизнь выходит на сцену каждый вечер, освоил эти тонкости.

Пермь, ковидный локдаун, связь поколений – в «Батином архиве» собрано то, что волнует каждого зрителя. Сложно сказать, будет ли спектакль показан снова, но команда его создателей этого очень хочет, так что всё возможно. 

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