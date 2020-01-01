Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» После «Рассвета» Несколько незаслуженно забытых театральных премьер 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Каждый из спектаклей, о которых пойдёт речь, по справедливости достоин отдельного обстоятельного разговора; поскольку такой разговор в минувшем году по разным причинам не состоялся, в первые рабочие дни нового года вспомним яркие премьеры года прошедшего. Большинство из этих постановок вошли в постоянный репертуар театров Пермского края, а значит, разговор по-прежнему актуален.

…Не только новогоднее

Тюзовская «Золушка» (6+) в минувшем году сыграла роль обязательной новогодней премьеры: в традициях детского театра – представлять что-то сказочное и новое для каждых зимних каникул. Однако и без Нового года, без ритуального появления Деда Мороза на сцене спектакль может играться и смотреться; возможно, это лучший детский спектакль в Перми за прошедший год.

Золушка

Роман Горбатовский

Творческая бригада, работавшая над постановкой, хорошо знакома тюзовским зрителям, и не только им, и не только в Перми: режиссёр Ирина Ткаченко, драматург Илья Губин и художник видеоарта Наталья Наумова работают в разных городах России. Каждый из них в своё время изменил и оживил своим появлением пермскую театральную панораму, достаточно вспомнить пластические спектакли Ирины Ткаченко в Театре-Театре, «Мертвые души» (12+) и «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) в ТЮЗе, в создании которых участвовали Илья Губин и Наталья Наумова, и многое другое. У каждого из этих авторов есть свой «фирменный стиль», и в соавторстве у них получилось по-настоящему волшебное зрелище.

«Золушка» – из тех спектаклей, которые не боятся быть «слишком красивыми». По нашим временам это действительно смелость, и это, что называется, работает. Спектакль подхватывает зрителя сразу при входе в зал: видео Натальи Наумовой проецируется не только на задник сцены, но и на стены и потолок зрительного зала, так что все, кто находится в помещении, оказываются буквально внутри сказки. Из этой же «отважно красивой» эстетики – роскошные костюмы, объёмные и сложносочинённые костюмы (художник Алексей Паненков), и сценография, в которой работу художника (тот же Алексей Паненков) невозможно отделить от работы художника по свету (Евгений Козин), настолько они взаимосвязаны.

Это очень подкупает: нередко случается (и в Пермском ТЮЗе тоже, и даже не очень давно), что детские спектакли делают скромненькими, ведь дети – аудитория благодарная, не слишком требовательная; а здесь всё по-настоящему, без всяких скидок.

Действие, как следует из подзаголовка спектакля, построено не на сказке Шарля Перро, братьев Гримм или любого другого пересказавшего «Золушку» сказочника, а на исконном бродячем европейском сюжете, к тому же Илья Губин аккуратно вставил приятные отсылки к главной российской «Золушке» – пьесе Евгения Шварца: оттуда взят, например, трогательный момент, когда Золушка на балу зашивает королевскую мантию. Главная находка драматурга – новый персонаж месье Бом, городские часы. Ведь часы, время – важнейшие атрибуты этой сказки, ключи к её философии, и акцент на этом персонаже добавляет сказке глубокомыслия.

Золушка

Роман Горбатовский

При всей красоте постановки её обаяние и живость – заслуга не столько антуража, сколько героев, точнее, артистов, их играющих. Постановщица не побоялась взять на ключевые роли обладателей не самой ожидаемой внешности, зато они харизматичны и отличаются остротой и яркостью актёрского рисунка: таковы трогательный, слегка «ботаниковатый» принц – Александр Королёв, простодушный и очень добрый король – Александр Шаров, не лишённая истинного шарма мачеха – Татьяна Гладнева и, конечно, слегка заполошенная, невероятно заботливая фея-крёстная в исполнении незабываемой Виктории Ельцовой. Что же касается главной героини, то Золушка молодой актрисы Марии Саламатовой могла бы стать не только театральной, но и киногероиней.

Второстепенных персонажей хочется назвать не массовкой, а кордебалетом: всё-таки Ирина Ткаченко – ещё и хореограф, и у спектакля богатая движенческая палитра, а у актёров второстепенных ролей она по-настоящему танцевальная.

«Ночь» после «Рассвета»

Дилогию режиссёра и драматурга Дмитрия Огородникова «Ночь» (12+, от 14 лет) и «Рассвет» (16+) можно назвать одной из самых амбициозных театральных заявок прошлого года. Так получилось, что сначала был представлен «Рассвет» в камерном театре «Новая драма», а затем уже «Ночь» в губахинской Студии-театре «Доминанта». Это не совсем правильно: спектакли пусть не сюжетно, но всё же взаимосвязаны, их лучше бы поставить на одной сцене и играть «Рассвет» после «Ночи»; тогда замысел автора был бы куда яснее и сильнее впечатлял бы. Однако театральные ресурсы Пермского края, да ещё в расчёте на режиссёра пусть уже известного среди истинных театралов, но всё ещё числящегося по разряду «начинающих», не столь богаты. Впрочем, даже разделённые расстоянием и временем, два спектакля по произведениям Гоголя достойны самого уважительного внимания – хотя бы как очень оригинальная попытка прочтения классики.

Ночь

Олеся Гапонова

«Ночь» в программке «Доминанты» названа «инсценировкой» «Ночи перед Рождеством», «Новая драма» в своей программке более точна в определениях: здесь сказано, что «Рассвет» – спектакль по «очень далёким мотивам» «Вия». Действительно, это не инсценировки, а оригинальная драматургия: сохранив мотивы первоисточника, Дмитрий Огородников взялся построить собственную Вселенную Гоголя, где все и всё существуют в одной реальности, все и всё связаны между собой. Панночка из «Вия», Оксана из «Ночи перед Рождеством», Андрий из «Тараса Бульбы», Басаврюк из «Ночи накануне Ивана Купалы» оказываются родными людьми – иногда в буквальном смысле.

Гоголевские герои у Огородникова близки не только друг другу, но и современным нам. Общепризнанно, что Гоголь – очень сценичный и очень актуальный в наши дни классик; автор проекта предельно подчёркивает это обстоятельство в «Рассвете», где действие происходит в душевной обстановке типичной советской квартирки 1970-х годов, с нежностью воссозданной сценографом Ульяной Глумовой. Среди навевающей ностальгию типовой мебели, милых дешёвых безделушек, на фоне бесконечного гостеприимного чаепития девушка, недавно пришедшая к живущей в квартирке паре, осваивается в новой для себя реальности. Это Панночка, а мир, в котором она оказалась – загробный; наверное, это Чистилище, ведь у девушки есть ещё целых три дня, чтобы, возвращаясь в мир живых людей, попытаться напомнить о себе убийце и насильнику Хоме Бруту и призвать его к раскаянию.

Реальность, сочинённая Огородниковым, подкупает тончайшим переплетением жизненной правды и фантасмагории, изысканно прослоённых иронией и авторским остроумием, которые вовсе не противоречат пронзительному драматизму истории о юной погибшей душе. Сложная стилистически и психологически ситуация – как раз то, в чём сильны актёры «Новой драмы», и здесь они снова, как во всех лучших постановках этого театра, на высоте, в том числе в умении ярких актёрских индивидуальностей существовать в ансамбле.

Рассвет. Панночка: Анастасия Миранович

Александр Дешкевич

Опытные Наталья Максимовских (Хозяйка) и Константин Жижин (Хозяин) – воплощённая жизненная правда, а Жижин ещё и буквально окутан заразительной витальностью. Именно такие актёры нужны, чтобы показать реальный, а не фантастический потусторонний мир. Не менее органична и Панночка: студентка всего-то второго курса Института культуры Анастасия Миранович не только талантливая, но и, как принято говорить, очень оснащённая актриса. Когда Панночка переживает превращение в нечисть, её пластика и мимика меняются настолько, что кажется, будто мы смотрим не спектакль, а фильм, при создании которого применялись спецэффекты.

В программке заявлены персонажи, которых нет, но они есть: это Хома Брут, затылок которого мы видим в видеопроекции; он вот-вот обернётся… Нет, опять не вышло! Не дозвалась… Ещё один персонаж, которого нет, но он есть – это шумный сосед сверху. Ну кааак же! Любая «хрущёвка» – это непременно шумное соседство, особенно сверху! Соседа не видно, лишь слышно, но Сергей Толстиков сыграл его очень остроумно, прекрасно сознавая, кто именно находится там – на верхнем этаже загробного мира.

Этот же актёр, alter ego и постоянный соавтор Дмитрия Огородникова, стал центром повествования в «Ночи». Надо сказать честно: в отличие от «Новой драмы» «Доминанта» не может показать сильный ансамбль, слишком разный уровень подготовки у артистов; однако работают здесь с душой, на совесть. И Вакула (Иван Салахбеков), и Оксана (Мария Поздеева) и Солоха (Наталья Жигачёва) живут на сцене искренне, с отвагой и самоотдачей; и всё же самые человечные во вселенной Гоголя – Огородникова нечистые силы: если в «Рассвете» истинно человеческая душа – у ведьмы-панночки, то в «Ночи» главным героем становится Чёрт – Сергей Толстиков. Он наделён всеми чертами современного человека, сильными и слабыми, он достоверен и буквально лезет в душу к зрителю. Поневоле сочувствуешь ему больше, чем всем прочим героям.

Ночь. Чёрт: Сергей Толстиков

Олеся Гапонова

Визуально «Ночь» не схожа с «Рассветом» настолько, что трудно поверить, что их делал один и тот же художник. Если в «Рассвете» всё тонко, детально, сдержанно, то в «Ночи» Ульяна Глумова устроила разудалый поп-панк, так гармонирующий с «Армией любовников» в саундтреке – ещё одно напоминание о том, что Гоголь уместен в самых разных современных интерпретациях. О том же напоминает и цитирование культовых произведений современной России в обоих спектаклях – балабановского «Груза 200» в «Рассвете» и «Трудно быть богом» Стругацких в «Ночи».

Разумеется, Огородников мечтает превратить дилогию в трилогию. Какой из гоголевских сюжетов станет основой третьей части, нам неизвестно, но очень хотелось бы, чтобы замысел был реализован полностью и все три спектакля были поставлены под одной «крышей», как единое трёхсерийное произведение.

От первого лица

Украшением театральной жизни Перми и Прикамья всё больше становятся маленькие театры, иногда совсем маленькие, а иногда и не театры вовсе – именно они создают новизну и разнообразие в театральном репертуаре. К сожалению, не все из них активно продвигаются и взаимодействуют с прессой, многие ограничиваются собственными страничками в соцсетях, поэтому популярны лишь в узком кругу преданных и постоянных поклонников, однако проект «Батин архив» (16 +), реализованный на сцене Частной филармонии «Триумф» Пермским иммерсивным театром совместно с театральной лабораторией «Открытый код», не заметить было невозможно. Мало того, что спектакль игрался несколько раз на одной из самых престижных площадок краевого центра, так ещё и создавался «всем миром» среди «френдов» в фейсбуке, так что во время представления половина зала состояла из соавторов и сочувствующих. Кстати, на афишах название спектакля пишется в виде хэштега – #батинархив, тем самым подчёркивается сетевое происхождение проекта.

Казалось бы, очередная сетевая забава, междусобойчик, не заслуживающий серьёзного разговора, но нет! Спектакль, поставленный на средства гранта Фонда Михаила Прохорова, отличается профессиональным подходом и уровнем. При этом тут нет надуманности, сочинённости, сыгранности; все на сцене выступают от первого лица, особенно инициатор проекта Михаил Сотников, у которого «я» – это буквально «я», поскольку он тут и автор, и персонаж, и актёр, играющий самого себя. Актёры в этом спектакле должны были стать не декламаторами, а собеседниками зрителей, и это удалось.

Михаил Сотников задумал «Батин архив», находясь в изоляции во время локдауна весной 2020 года, ухаживая за отцом и волей-неволей будучи вынужденным круглосуточно находиться с ним наедине. Они не были до тех пор особо близки, было много взаимных претензий, недопонимания… Общаясь, слушая воспоминания о советской молодости отца, пересматривая вместе с ним старые фильмы, Михаил и придумал эту историю – о собственном бате и всём его поколении; историю тем более пронзительную, что Леонида Сотникова вскоре не стало. До премьеры он не дожил, но значится в программке как один из авторов. Ещё бы! Ведь его воспоминания стали основой пьесы.

Пермь 1970-х годов, студенческая самодеятельность, плавно переходящая в профессиональную концертную работу, тусовка, движуха, насколько это возможно было в «застойные» годы… Многие из зрителей узнавали себя, своих знакомых, свою молодость и после представления усаживались в баре «Триумфа» или в одном из многочисленных кафешек поблизости, предаваясь воспоминаниям и делясь ими. Поздновато! Если бы начали вспоминать пораньше, да записали бы воспоминания и послали их Михаилу Сотникову в фейсбук, они могли бы войти в спектакль – специально ради этого авторы бросали клич по социальным сетям. К сожалению, откликнулись немногие, и в окончательный текст спектакля вошли только небольшие зарисовки монтажёра киностудии «Новый курс» Ольги Бадиной.

Воспоминания Леонида Сотникова о бурной молодости, свежие воспоминания Михаила Сотникова об отце, зарисовки фейсбучного «френда»… Такой материал настораживает: боязно нарваться на самодеятельность и её худших проявлениях. Однако – не в этом случае. Текст были стройно «упакован» в драматургическое целое редактором-драматургом Еленой Растянис, художник-сценограф Денис Сопегин создал на сцене «Триумфа» пространство, в котором «настоящее» с кроватью, где проводит время отец, и телевизором, где непрерывно идут старые фильмы и передачи, соседствует с «прошлым» – сценой для выступлений «Молодого бати»; а за всем этим, на заднике, идут электронные часы, отсчитывая время локдауна, да и жизни вообще.

Режиссёр Иван Кустов выстроил действие аккуратно, но динамично, точно дозируя повествовательность и сюжетность; актёры прошли школу сторителлинга у москвича Константина Кожевникова и освоили доверительную интонацию рассказчика, в которой нет откровенной театральности, но которая в то же время ни разу не скатывается в бытовой разговор.

В роли рассказчика, как уже было сказано, выступает Михаил Сотников. В реальной жизни он, на секундочку, работает сапожником – в буквальном смысле: шьёт и чинит обувь, но при этом на сцене ни в чём не уступает партнёрам – профессионалам Сергею Пипе («Старый батя») и Николаю Нохрину («Молодой батя»). Говоря по правде, Михаил участвовал во многих сценических и фестивальных проектах, так что совсем уж неактёром его назвать нельзя, но всё же огромное уважение вызывает его умение, говоря о личном, помнить о «четвёртой стене» и в то же время сохранять искренность рассказа. Не каждый их тех, кто всю жизнь выходит на сцену каждый вечер, освоил эти тонкости.

Пермь, ковидный локдаун, связь поколений – в «Батином архиве» собрано то, что волнует каждого зрителя. Сложно сказать, будет ли спектакль показан снова, но команда его создателей этого очень хочет, так что всё возможно.

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