На водозаборе «Извер» на севере Прикамья установили генератор Решение принято после аварии в начале ноября Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ОРЭС-Прикамья

В Пермском крае на одном из социально-значимых объектов города Березники — водозаборе «Извер» установлен дизельный генератор. Решение было принято в связи с продолжающимися непростыми погодными условиями на севере региона (мокрый снег, порывистый ветер). Работы провели специалисты ОРЭС-Прикамья.

Как сообщили в компании, оборудование доставили на водозабор с помощью Камаза 6х6 ещё 12 ноября, Затем начались работы по изменению схемы подключения и установке временной ТП-400 кВА. В понедельник, 18 ноября, генератор успешно прошёл испытание под нагрузкой.

В ОРЭС-Прикамья заявили, что установка генератора на водозаборе «Извер» позволит обеспечить электроснабжение скважин при возникновении любых аварийных отключений, что улучшит снабжение населения Березниковского городского округа водой.

Ранее «Новый компаньон» писал, в начале ноября на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи, из-за чего остановились водозаборы, включая «Извер». Десятки населённых пунктов остались не только без света, но и без воды. Восстановление оборванных непогодой ЛЭП продолжалось несколько суток. Для запуска «Извера» пришлось искать резервные источники питания.

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