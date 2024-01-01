В Прикамье водозабор «Извер» попытаются запустить от резервных источников В Березниках состоялось заседание оперштаба по ситуации с электроснабжением Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников

Зампред краевого правительства Андрей Кокорев провёл в Березниках заседание регионального оперштаба по ситуации с аварией на линиях электропередачи.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, на текущий момент водозабор «Извер» по-прежнему без электроснабжения. В связи с этим без воды остаются жители ряда населённых пунктов.

«Сейчас главная задача — запустить водозабор. Бригады энергетиков работают круглосуточно. Ночью вновь устранили несколько разрывов, убирали деревья с проводов. Попытки запустить «Извер» пока безуспешны», — рассказали в мэрии.

На расчистке линий электропередачи задействованы 13 бригад, это почти 70 человек. На помощь также приехали энергетики из Очёра, Добрянки, Кудымкара и Лысьвы. У них есть вся необходимая спецтехника и оборудование.

Запустить «Извер» власти планируют от резервных источников питания. В таком режиме он будет работать до полного восстановления электроснабжения. Чиновники также обсудили дальнейшие планы по расчистке охранных зон ЛЭП. Эту территорию будут обследовать с помощью беспилотников.

По словам главы Березниковского городского округа Алексея Казаченко, выезд на водозабор «Извер» запланирован во второй половине дня.

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